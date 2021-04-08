Заворушення у Північній Ірландії: що викликало безчинства? [ Редактировать ]
У Північній Ірландії тривають найгарячіші заворушення за останні роки. Минулої ночі протестувальники викрали та підпалили двоповерховий автобус, закидали правоохоронців камінням та коктейлями Молотова.
Що викликало безчинства на вулицях Белфаста й чого вимагають учасники заворушень - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
Ущент згорілий двоповерховий автобус. Рештки бензинових бомб, каміння та палиці. Уже понад тиждень Белфаст прокидається щоразу в більшій розрусі.
Минулої ночі найгарячіше було на кордоні між націоналістською та юніоністською громадами. Одні - прихильники незалежності від Великої Британії, інші - навпаки. Через символічний паркан, який розділяє опонентів, в обидва боки летіли коктейлі Молотова та каміння. По периметру горіли шини, сміттєві баки та автівки.
Від учасників заворушень перепало й поліцейським. За тиждень непокори поранень зазнали понад пів сотні офіцерів.
Цей конфлікт назрівав уже давно. Останніми місяцями зростало напруження серед місцевих прихильників союзу з Великою Британією. Їх ще називають лоялістами чи юніоністами. Їх не влаштовує угода з брекзиту, а точніше - той факт, що документ фактично відділив Північну Ірландію від решти країни митним кордоном. І саме воєнізовані угруповання юніоністів поліція звинувачує в організації заворушень.
Точкою кипіння для юніоністів стало рішення прокуратури регіону не карати нікого за участь у похороні колишнього високопоставленого бойовика Ірландської армії. Церемонія відбулася минулого літа, в розпал пандемії. Всупереч усім карантинним обмеженням, її відвідали близько двох тисяч людей. Серед учасників були й політики з партії Шинн Фейн. Вона виступає за відокремлення від Великої Британії та об'єднання з Ірландією.
Арлін Фостер, перший міністр Північної Ірландії, лідер Демократичної юніоністської партії:
Ми всі вже знаємо, що коли є невдоволення політичною діяльністю, то в Північній Ірландії завжди знайдуться ті, хто заповнить порожнечу розрухою та зневірою. Ми не можемо дозволити новому поколінню молоді стати жертвою цього шляху. Політичні проблеми потребують політичних рішень, а не вуличного насильства.
Політичні представники і юніоністів, і ірландських націоналістів засудили вуличне насильство. Але так і не дійшли згоди щодо першопричини заворушень. Для придушення акцій протесту до столиці звезли офіцерів з інших областей. За останні дні заарештували 10 учасників вуличних боїв, деяким із них лише 13 років.
Мішель О'Нілл, заступник першого міністра Північної Ірландії, лідер партії "Шинн Фейн":
Нікого не залишить байдужим той факт, що навіть тринадцятирічні діти беруть участь у заворушеннях. Це неправильно, небезпечно й неприпустимо. І просто дивом ніхто за цей час не загинув.
Північній Ірландії не звикати до жорстоких заворушень. Тридцять років тривав конфлікт між прихильниками об'єднання з Ірландією та противниками відокремлення від Великої Британії. У сутичках загинули 3500 людей. Поклала край ворожнечі Белфастська мирна угода 98 року.
Але через брекзит частина лоялістів, зокрема й воєнізовані угруповання, вирішили цю угоду більше не підтримувати. І навряд чи заяви політиків зможуть зменшити напруження в регіоні.
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