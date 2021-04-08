На Закарпатті базарні полиці ломляться від свіжої городини. Цьогоріч, незважаючи на погодні примхи, ранні овочі принесли врожай. На ринках з'явилися вітчизняна редиска, петрушка, можна знайти і свіжі огірки.

Та чи порадує цьогорічна ціна? - дізнавалася Мар'яна Мартин.

Ринки Закарпаття позеленіли. Тут повним ходом продають ранню городину. Вибір великий, ціни різні.

Тетяна, продавчиня:

5 гривень, 10 гривень.

Петрушка, кріп, огірки, шпинат, капуста - всі овочі свіжі й вирощені на Закарпатті.

Ірина, продавчиня:

Гриби, огірки вже наші, помідора наша. Се заріччя, се, добронь, се клячаново.

Головний ранній овоч, на який полюють покупці, - кругла, апетитна, рожева редиска.

Цю красуню масово збирати фермери почали ще минулого тижня. Столицею редиски тут є Велика Добронь. У кожного другого - парники.

Христина Санто вирощує овоч усе своє життя. Редиску посіяла в кінці лютого. І вже тиждень збирає врожай.

Христина Санто, фермерка:

Редиска росте дев'ять тижнів. Вона не вибаглива. Їй навіть не заважає бур'ян. Збираємо врожай приблизно два - три тижні.

Зібрану редиску миє, згодом сушить, у мішки й на ринок. Збуває її гуртом у Мукачеві й Ужгороді.

Христина Санто, фермерка:

В один мішок складаємо двадцять - двадцять п'ять пучків митої редиски. Дещо продаю сама на ринку, але більшу частину забирають гуртовики. Здаю по 9 гривень за пучок.

Минулого року через зачинені ринки ціна редиски була найнижчою - два п'ятдесят. Цьогоріч підскочила до дев'яти за пучок. За один день в одному парнику збирають тисячу пучків.

Христина Санто, фермерка:

Тут немає нітратів, хімії. Ми самі їмо її спокійно. Часто робимо салатики. Редиска, цибулька та сметанка або оцет із олією. Смачно.

Збиратимуть ранній овоч ще близько тижня. А в парник згодом висадить огірки.

Кантара, бьорн, ромара, ленара, елонара - це п'ять сортів огірків, які дозрівають у цьому парнику, і вже за тиждень фермери збиратимуть перший урожай.

А от у Великих Лучках на Мукачівщині вже готуються до збору огіркового врожаю.

Данило Фенчак, агроном-консультант:

1,2,3,4,5,6 огірків через тиждень ми можемо зібрати. І тут уже починають рости другі огірочки, які будуть. Кожного дня у нас буде збір урожая.

Огірки, як і редиску, живлять тільки органічними добривами. Ростуть вони за температури сімнадцять - двадцять два градуси. Любить огірок і догляд, і систематичний полив. Фермери працюють щодня, і фактично цілий рік. А віддача - колосальна.

Данило Фенчак, агроном-консультант:

Збір урожая у нас проходить орієнтовно 2 місяці. Одна тона в день збор урожая. У тому році коли були введенні карантинні обмеження, дуже був різкий обвал ціни тобто була очікувана ціна 40, за кг, але ми продавали огірок по 8 грн.

Прогнозована ціна Велико-Лучківського огірка - тридцять п'ять - сорок гривень. Фермери кажуть - це середньостатистичні українські ціни. Не заперечують, що цьогоріч городина на вагу золота, а всьому виною - минулорічний карантин, через який підприємці зазнали чималих збитків.

Однак після великодніх свят усе-таки прогнозують зниження ціни, бо на ринку з'явиться городина, яку вирощують без парників.