Чоловік розважався та вбив лелеку: поліція відкрила провадження [ Редактировать ]
Застрелив лелеку заради розваги. З такою заявою до поліції звернувся чоловік, біля будинку якого стався інцидент. За добу поліція встановила зловмисника. Ним виявився двадцятип'ятирічний молодик.
Чоловік зізнався у скоєному. Пневматичну рушницю в нього вилучили та передали на експертизу. Поліція відкрила кримінальне провадження за жорстоке поводження з тваринами.
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