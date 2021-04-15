Члени НАТО стурбувалися нарощуванням російських військ на кордонах України [ Редактировать ]
Усі члени НАТО одностайно стурбовані нарощуванням російських військ на кордонах України. Про це напередодні у Брюсселі заявили держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.
Дипломати обговорили найбільше за останні 7 років нарощування Москвою військ біля українського кордону. Зауважили і стриманість Києва у відповідях на провокації агресора. Усі 30 країн-учасниць НАТО вимагають від Росії кроків для зниження напруги.
Йенс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:
Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити агресивні провокації і дотримувати міжнародних зобов'язань.
Ллойд Остін, міністр оборони США:
Ми і далі дуже уважно моніторимо активність на українсько-російському кордоні, так само тривають і консультації з нашими партнерами. Ми закликаємо Москву бути більш прозорою у своїх діях.
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