Усі члени НАТО одностайно стурбовані нарощуванням російських військ на кордонах України. Про це напередодні у Брюсселі заявили держсекретар США Ентоні Блінкен і генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

Дипломати обговорили найбільше за останні 7 років нарощування Москвою військ біля українського кордону. Зауважили і стриманість Києва у відповідях на провокації агресора. Усі 30 країн-учасниць НАТО вимагають від Росії кроків для зниження напруги.

Йенс Столтенберг, генеральний секретар НАТО:

Союзники повністю підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. Ми закликаємо Росію негайно припинити ескалацію, припинити агресивні провокації і дотримувати міжнародних зобов'язань.

Ллойд Остін, міністр оборони США: