Президент США дав Росії можливість для співпраці [ Редактировать ]
Після того, як було оголошено санкції проти Росії, очільник Білого Дому виступив для преси. Байден заявив - дав зрозуміти Путіну, що міг би піти далі, проте вирішив цього не робити. Мовляв, Сполучені Штати та Росія ще мають можливість для співпраці.
Джо Байден, президент США:
Нині час для деескалації. Щоб рухатися вперед, потрібні дипломатія та розумний діалог. Сполучені Штати готові продовжувати діяти конструктивно в цьому напрямку. Ми працюватимемо з Росією там, де є наші інтереси. Та реагуватимемо там, де Росія намагатиметься їх порушувати.
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