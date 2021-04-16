Після того, як було оголошено санкції проти Росії, очільник Білого Дому виступив для преси. Байден заявив - дав зрозуміти Путіну, що міг би піти далі, проте вирішив цього не робити. Мовляв, Сполучені Штати та Росія ще мають можливість для співпраці.

Джо Байден, президент США: