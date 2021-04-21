Чтобы хищник не принял его за добычу, мужчина не убегал/ фото: National Geographic

В американском штате Вайоминг во время утренней пробежки местный житель Эван Метьюз внезапно увидел черного медведя, который вышел из леса и направился за ним.

Необычный инцидент случился в национальном парке Гранд-Титон. Голодное животное преследовало мужчину в течении полумили.

Сегодня совершил обычную пробежку в парке, и в итоге меня преследовал около полумили голодный черный медведь, который только что вышел из берлоги.

Отмечается, что Мэтьюз решил не убегать, чтобы хищник не принял его за добычу. Мужчина повернулся к медведю и стал медленно отступать к своему автомобилю.

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Кроме того, в Румынии лыжник-экстремал спас людей от медведя. В течении 10 минут ему удалось спровадить хищника с лыжной трассы и опасность осталась позади, инструктор снимал всю спасательную операцию на камеру мобильного телефона.

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