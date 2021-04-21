В США медведь-спортсмен устроил совместную "пробежку" с мужчиной (видео) [ Редактировать ]
В американском штате Вайоминг во время утренней пробежки местный житель Эван Метьюз внезапно увидел черного медведя, который вышел из леса и направился за ним.
Необычный инцидент случился в национальном парке Гранд-Титон. Голодное животное преследовало мужчину в течении полумили.
Сегодня совершил обычную пробежку в парке, и в итоге меня преследовал около полумили голодный черный медведь, который только что вышел из берлоги.
Отмечается, что Мэтьюз решил не убегать, чтобы хищник не принял его за добычу. Мужчина повернулся к медведю и стал медленно отступать к своему автомобилю.
Читайте также, во время прогулки в лесу одного из мексиканских городов туристы встретили дикого медведя, который подстроился для фотографии. животное встало на две лапы и обняло одну из девушек, после чего та сделала с ним селфи.
Кроме того, в Румынии лыжник-экстремал спас людей от медведя. В течении 10 минут ему удалось спровадить хищника с лыжной трассы и опасность осталась позади, инструктор снимал всю спасательную операцию на камеру мобильного телефона.
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