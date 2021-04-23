У п'ятницю, 23 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА заступник голови НБУ Дмитро Сологуб заявив, що в НБУ очікують зростання економіки на 4%

В четвертому кварталі бачимо, що економіка відновлюється досить швидко. Минулого року, це навіть було загадкою. Ми бачили, що зростає захворюваність, але ми не бачили зменшення попиту. В порівнянні з цифрами минулого року, цього року економіка точно зросте. Повинна відбутися не 4, 5,6, а 12,15 хвилі коронавірусу, щоб економіка показала від'ємні темпи зростання. Ми очікуємо близько 4% зростання.

Також він розповів про інфляцію в країні:

Цього року ми бачимо прискорення інфляції. А минулого року вона була достатньо низька. На якомусь етапі минулого року ціни за 12 місяців зросли на 2%. Це так було. Зараз на тлі того, що ціни зростають на світових ринках, ми бачимо, що якщо рахувати за останні 12 місяців, то ціни зросли на 8,5%.

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