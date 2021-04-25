Експерт розповіла, яким чином в Україні можна підвищити пенсії до 7 тисяч [ Редактировать ]
Економічний експерт Тетяна Острікова в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" дала оцінку словам міністра соцполітики, що пенсії в Україні можна підвищити до 7 тисяч гривень.
"Можна. Але, пані міністр не уточнила через скільки років. Через 10, чи через 30 років. Якщо зараз ввести накопичувальну систему, для тих людей яким зараз 35 років, 40 років, то вони встигнуть до виходу на пенсію щось накопичити, це змінить навантаження з державного бюджету, і з Пенсійного фонду, і це дозволить збільшити пенсію за рахунок такої системи", - каже експерт.
Також Острікова назвала інший шлях розв'язання проблеми.
"Можна забрати, наприклад, в правоохоронців, з чиновницького апарату, збільшити дотацію в Пенсійний фонд і платити більше пенсію", - додала експерт.
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