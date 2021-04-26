Коронавірусний шторм накрив Індію. 350 тисяч інфікованих за добу. Країна вийшла на перше місце у світі за приростом, лишивши далеко позаду Туреччину, в якої показник заражень Удесятеро нижчий. Що відбувається в лікарнях і хто відгукнувся на біду - розповість Ірина Іванова.

Це страшний сон будь-якого урядовця в країні, де медична система має суттєві недоліки. Влада кидає всі сили, щоб такого не допустити. Але в Індії це сталося. Добова кількість інфікованих п'ятий день поспіль б'є рекорди. У столиці, Делі, щочотири хвилини помирає людина.

Кешава Кумар, житель міста Бангалор:

Мій рідний брат, двоюрідний і мій дядько - усі стали жертвами пандемії. Розумієте, який моральний стан зараз у нашій сім'ї? Як можна жити далі? Що надихне нас жити далі? Наш уряд?

Країна опинилась у вирі коронавірусного шторму, поетично про трагічне зазначив по радіо прем'єр Нарендра Моді. У цифрах це збільшення за останній місяць кількості нових випадків увосьмеро, смертності удесятеро. До такого навантаження медична система була не готова. Ще кілька тижнів тому на одне лікарняне ліжко клали двох пацієнтів. Тепер медзаклади просто відмовляються приймати нових хворих.

Анімеш Кумар, родич пацієнта:

Ми були вже в двох лікарнях, але нас не приймають. Кисень у кареті швидкої закінчується. Ситуація серйозна. І от ми стоїмо посеред дороги з пацієнтом, без кисню і без жодної надії.

Найбільше бракує життєдайного кисню. Почастішали випадки крадіжок балонів із лікарень чи під час доставки. Спецмашини почала супроводжувати поліція. Уряд розпорядився терміново збудувати понад пів тисячі кисневих станцій.

Шрі Баладжі, постачальник кисню:

Нам не дають рідкого кисню, машини простоюють. Лікарні дзвонять нам безпосередньо. Ми хочемо допомогти, але поставок немає. Ми безпорадні й розгублені.

Бракує місця не лише в лікарнях, а й у крематоріях. Печі плавляться від цілодобового навантаження. Тіла інфікованих спалюють просто на вулиці. Здавалося б, Індія світовий виробник вакцин і мала б подбати про своє населення. Проте ситуацію значно ускладнив новий штам коронавірусу, так званий "подвійний мутант". Свій внесок зробила й людська необачність.

Раві Шанкар житель міста Бангалор:

Я не звинувачую уряд - він робить усе можливе. Але я виню людей, які не зважають на застереження, оголошені владою. Вони безрозсудно розгулюють містом.

Світова спільнота не лишилась осторонь. Велика Британія направила в країну майже пів тисячі кисневих концентраторів. Євросоюз і США обіцяють надіслати кисень і медикаменти, а ще - набори для експрес-діагностики, апарати штучної вентиляції легень і засоби індивідуального захисту.

У самій Індії жорсткий локдаун продовжили до третього травня. При цьому у штаті Західний Бенгал сьогодні проводять регіональні вибори, участь у яких орієнтовно можуть узяти вісім мільйонів людей.