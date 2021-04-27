Бразилія назвала російську вакцину занадто ризикованою для здоров'я [ Редактировать ]
Бразилія не рекомендує використовувати російську вакцину "Спутнік V". Причина - російський препарат є занадто ризикованим для здоров'я людей.
Найбільша проблема - наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися. Це "серйозний" недолік - запевняє керівник бразильського регулятора Густаво Мендес.
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Найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися. Це "серйозний" недолік, запевняє керівник бразильського регулятора здоров'я Густаво Мендес
Найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися. Це "серйозний" недолік, запевняє керівник бразильського регулятора здоров'я Густаво Мендес
Майже 370 тисяч доз. Щоправда, цього разу не індійського, а південнокорейського виробництва. Препарат дістався нам безоплатно у рамках програми "КОВАКС"
З десяти доз у кожному флаконі медики використовували лише дев'ять - останню просто викидали
Щеплення для всіх, незалежно від віку, стану здоров'я чи професії. Німеччина скасовує пріоритетність вакцинації від коронавірусу. Вже з червня записатися на імунізацію зможуть усі охочі