8 трансплантацій кісткового мозку від неродинного донора зробили за останній рік в Україні. За всі операції нині платить держава. Та ключове питання - чи знайдете ви донора, який вам підходить. Адже навіть серед сорока мільйонів потенційних донорів у світовому реєстрі - може не підійти жоден.

В українському ж реєстрі лише до 3,5 тисяч людей. Чому так мало - з'ясовувала Марія Кагал.

Пухлини, лейкози, вроджені хвороби крові та імунодефіцити. Це захворювання, які лікуються трансплантацією кісткового мозку. Нині, щоб врятувати життя, вже не потрібно шукати закордонні клініки - трансплантації роблять в Україні за державні кошти. Лише донорів поки знаходять тільки закордоном.

Наталія, мати хворого хлопчика:

Моему сыну 15 лет, у нас острый лимфобластный лейкоз, б-клеточного типа. Наш лейкоз хорошо лечится химиями, но так как у нас произошел сбой на генном уровне для того, чтобы он выздоровел, нужна пересадка костного мозга. нам нашли донора в европейском реестре, с Дании. Донор наш готов, сдал там все анализы, теперь ждет дату, которую подтвердят, и будет у моего сына новый день рождения.

Та не всім так щастить. І хоча загалом у світовому реєстрі - 40 мільйонів потенційних донорів, можна і не знайти підходящого.

Олександр Лисиця, завідувач відділення трансплантації кісткового мозку НДСЛ "Охматдит":

Якщо брати світову статистику, то близько 70 пацієнтів знаходять свого генетичного донора. 30 не знаходять, із-за того є додаткові опції, як трансплантація від частково сумісного родинного донора.

А ось щодо українського реєстру, то він наразі налічує лише близько трьох тисяч потенційних донорів кісткового мозку, що, звісно, далеко від цифр європейських реєстрів.

Роман Куць, керівник "Українського реєстру донорів кісткового мозку":

Більшість країн, вони розвивали даний вид лікування і відповідно популяризували донорство і реєстрували потенційних донорів досить давно. Якщо взяти, наприклад Польщу чи Німеччину - це вже більше 30 років. І в цьому плані ми відстали від них в плані і популяризації донорства, що ми почали робити виключно з 2018 року активно.

На думку лікарів, для більшої ймовірності збігів реєстр має налічувати щонайменше - 20 тисяч людей. Стати потенційним донором кісткового мозку вирішила й Владислава.

Владислава Приступа, потенційна донорка кісткового мозку:

Перечитала всю інформацію, заповнила анкету та отримала свій тест набір для того, щоб провести забір ДНК. Вдома провела забір ДНК, мені прийшло три палички, які необхідно було вимастити об внутрішню частину щік, там ціла процедура така на хвилин 7. Потім інформаційна згода, яку я заповнила і все це відправила назад. Тепер мої дані будуть відправлені в німецьку лабораторію, яка зможе вже провести аналіз і після цього мене зможуть вже включити до реєстру донорів.

Владислава сподівається, що колись таки отримає звістку про збіг, пройде процедуру забору стовбурових клітин та врятує чиєсь життя. Сам процес не складний та не болючий - нагадує взяття крові, тільки довший від 3 до 5 годин.