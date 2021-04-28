Камбін призначив Юрія Вітренка головою правління "Нафтогаза" [ Редактировать ]
Кабінет Міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України", призначивши новим головою правління компанії Юрія Вітренка.
Як повідомляє "Урядовий портал", перед новим керівником компанії поставлено низку завдань, зокрема, системне збільшення видобутку українського газу, а також формування повноцінного та справедливого ринку газу в Україні.
Тимчасовим виконувачем обов'язків міністра енергетики замість Вітренка призначено його заступника Юрій Бойко.
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