Великдень християни східного обряду відзначатимуть уже цієї неділі. На полицях магазинів уже з'явилися паски. А у Києво-Печерській лаврі в неділю вірянам роздаватимуть святковий хліб власного виробництва. Чим ці паски особливі? Лариса Зубенко - розкаже.

Сьома ранку, місто тільки прокидається. А на кухні Лаврської трапезної від світання кипить робота. Пасхальні куличі тут почали випікати ще відучора. Та найбільше передсвяткових турбот попереду. Адже готові лише чотириста із двох тисяч пасок. Усі приготування, розповідають на кухні, проходять лише під світлі думки та молитви.

Галина Філіппова, завідувачка трапезної Києво-Печерської Лаври:

Читаєм молитву "Отче наш" і просим святих печерських, щоб допомогли нам, щоб в нас було настроєніє. Щоб паска получилась хороша і ми читаєм в теченіє дня раз сім "Отче наш".

Кухарі зізнаються, рецепт лаврських пасок не таємниця, адже інгредієнти стандартні для випічки. Навіть діляться пропорціями продуктів в розрахунку на п'ятнадцять готових куличів.

П'ять кілограм муки, літр молока, 250 грам дрожжей, 3 ч.л. солі, 800 грам сахара, 800 грам ізюма, 600 грам слівочного масла і 600 маргарина і 4 грама маргаріна.

Спочатку кухарі замішують опару - це молоко, дріжджі та цукор. Суміш має простояти близько сорока хвилин. Після додають 30 яєць, іще трохи цукру, борошно, половину вершкового масла та маргарину. Тісто знову залишають на пів години, потім додають залишок масла. Готову суміш розкладають у формочки. Тут, у Лаврі користуються лише алюмінієвими. Аби паска була велика та пухка - за рецептом, тіста має бути, щонайменше шістсот грамів на порцію.

Мажемо руки маргарином тісто беремо, робимо, щоб воно таке кругле було, як яйце і викладуємо в змазану заранєє форму, щоб тісто не приліпало, маргарином.

Далі паски відправляють на 40 хвилин до печі. Готові та остиглі куличі прикрашають білою помадкою та присипкою. Сотні пасок розійдуться у перші ж святкові дні, розповідають на кухні.

Ми даруємо пасочки і для прихожан і для бездомних і хто приходить, просить, ми теж даємо просто так.

Готовий до Великодня і святковий стіл. Його засервірували у головній залі Лаврської трапезної.

Паску ми будем празднувать тут. В цьому залі у нас поміщається триста персон.

Монахи вже розписали й пофарбували у цибулевому лушпинні яйця. Орнаменти при розписі, зізнаються у Лаврі, можна використовувати будь-які. Аби підготовка до великого християнського свята йде від серця.