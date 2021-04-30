В п'ятницю, 30 квітня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" політичний експерт Валентин Гладких розповів, чи зможуть українці платити за газ менше.

Пункт перший. Зрозуміло, що є ціна газу на ринку. Ну подобається вона чи ні, ми не можемо продавати дешевше ніж він коштує. Ця ціна - гранична. Тобто, газ впродовж року не може коштувати дорожче, ніж ця ціна.

"Але гіпотетично, він може коштувати дешевше, якщо влітку ціна на тих самих світових ринках впаде і "Нафтогаз" почне закачувати в підземні сховища за нижчою ціною, тоді люди зможуть за нижчою ціною купувати", - додав він.

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