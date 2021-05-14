У Польщі зареєстровано майже 600 тисяч працівників з України

Польські компанії просять уряд вакцинувати проти коронавірусу працівників з України. Йдеться про тисячі сезонних робітників, які влітку поїдуть до сусідньої країни. З 17 травня влада має намір почати пілотний проєкт з вакцинації на великих підприємствах, і українці, що там працюють, теж можуть отримати ін'єкції.

За підрахунками Управління соціального страхування Польщі, у квітні в країні було зареєстровано майже 600 тисяч трудівників з України.