Скандал на Волині: батьки звинувачують медиків у смерті дитини [ Редактировать ]
Медичний скандал на Волині. Батьки звинувачують медиків у смерті своєї півторарічної доньки. За словами матері, дитину спершу відмовилася оглядати сімейна лікарка, а потім не надали допомоги в медзакладі, куди дівчинку привезли посеред ночі. Нині за розслідування взялася поліція. Деталі цієї справи з'ясовували наші кореспонденти.
Катерина Курилюк з села Глухи обіймає портрет донечки. Тут Юліанії рік і чотири місяці. До півтора року дівчинка не дожила. Минулої п'ятниці померла уві сні.
Піднімає її і в неї не опускаються ні ноги, ні руки, ми ще не зрозуміли, він каже - мертва… Як мертва?
У дитини надвечір вівторка різко підвищилася температура. Жінка кинулася до місцевої фельдшерки. Та вколола жарознижувальне, але температура не спадала. Мати дівчинки телефонувала до сімейної лікарки і благала оглянути дитину.
Катерина Курилюк, мама померлої дівчинки:
Ми приїдемо, заберемо вас, щоб ви оглянули нашу дитинку. Вона сказала: "Мамочка, я що должна круглосуточно робити?"
Батьки серед ночі привезли малечу до ось цієї лікарні у Стару Вижівку, за тридцять кілометрів. Тут допомоги не отримали. На чергуванні о п'ятій ранку були анестезіолог і чергова медсестра.
Катерина Курилюк, мама померлої дівчинки:
Він тільки їй сказав - ну, то вколи щось. А що я вколю? А що в тебе є? Ну, подивись - така їхня мова. Він розвернувся і пішов. Не предлагали визивати врачів, вони не предлагали робити аналізи, вона мені сказала, що жди, поки відкриється амбулаторія.
Шоковані байдужістю, батьки знайшли медика в сусідньому селі.
Людмила Редькович, сімейна лікарка Дубечненської амбулаторії:
Побачила почервоніння горла, синдром прорізування зубів - там був такі набряклі ясна. Загальний аналіз крові зробили. В ньому не було відхилень.
За дві доби дівчинка померла. У руках тато тримає майже чисту медичну картку доньки, дитина не хворіла, а у свідоцтві про смерть запис - "Легенево-серцева недостатність. Двобічна пневмонія". У смерті дитини чоловік винуватить медиків.
Володимир Курилюк, тато померлої дівчинки:
Не було вчасно надано, як ми зверталися, ту допомогу, по якій ще можна було спасти дитину. Дитинка згоріла.
А сімейна лікарка й далі веде прийом маленьких пацієнтів.
Наталія Карпенко, сімейна лікарка:
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У районній лікарні звинувачують маму.
Тетяна Свіржевська, директорка Старовижівської багатопрофільної лікарні:
Жінці запропонували лягати в стаціонар у лікарню. Дитина хвора, але мама відмовилася від госпіталізації.
За словами батьків, провину за смерть дитини лікарі хочуть перекласти на їхні плечі. Кажуть - у день смерті дівчинки вимагали повернути медичну картку доньки. Батьки звернулися до поліції. Там відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини та неналежного виконання службових обов'язків медичними працівниками. За це передбачено 3 роки за ґратами. Поховали Юліанію минулої п'ятниці.
Я не верну її, я її не підніму з тієї могилички. Ну хай просто хоч другі дітки остануться живі.
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