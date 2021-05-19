Медичний скандал на Волині. Батьки звинувачують медиків у смерті своєї півторарічної доньки. За словами матері, дитину спершу відмовилася оглядати сімейна лікарка, а потім не надали допомоги в медзакладі, куди дівчинку привезли посеред ночі. Нині за розслідування взялася поліція. Деталі цієї справи з'ясовували наші кореспонденти.

Катерина Курилюк з села Глухи обіймає портрет донечки. Тут Юліанії рік і чотири місяці. До півтора року дівчинка не дожила. Минулої п'ятниці померла уві сні.

Піднімає її і в неї не опускаються ні ноги, ні руки, ми ще не зрозуміли, він каже - мертва… Як мертва?

У дитини надвечір вівторка різко підвищилася температура. Жінка кинулася до місцевої фельдшерки. Та вколола жарознижувальне, але температура не спадала. Мати дівчинки телефонувала до сімейної лікарки і благала оглянути дитину.

Катерина Курилюк, мама померлої дівчинки:

Ми приїдемо, заберемо вас, щоб ви оглянули нашу дитинку. Вона сказала: "Мамочка, я що должна круглосуточно робити?"

Батьки серед ночі привезли малечу до ось цієї лікарні у Стару Вижівку, за тридцять кілометрів. Тут допомоги не отримали. На чергуванні о п'ятій ранку були анестезіолог і чергова медсестра.

Катерина Курилюк, мама померлої дівчинки:

Він тільки їй сказав - ну, то вколи щось. А що я вколю? А що в тебе є? Ну, подивись - така їхня мова. Він розвернувся і пішов. Не предлагали визивати врачів, вони не предлагали робити аналізи, вона мені сказала, що жди, поки відкриється амбулаторія.

Шоковані байдужістю, батьки знайшли медика в сусідньому селі.

Людмила Редькович, сімейна лікарка Дубечненської амбулаторії:

Побачила почервоніння горла, синдром прорізування зубів - там був такі набряклі ясна. Загальний аналіз крові зробили. В ньому не було відхилень.

За дві доби дівчинка померла. У руках тато тримає майже чисту медичну картку доньки, дитина не хворіла, а у свідоцтві про смерть запис - "Легенево-серцева недостатність. Двобічна пневмонія". У смерті дитини чоловік винуватить медиків.

Володимир Курилюк, тато померлої дівчинки:

Не було вчасно надано, як ми зверталися, ту допомогу, по якій ще можна було спасти дитину. Дитинка згоріла.

А сімейна лікарка й далі веде прийом маленьких пацієнтів.

Наталія Карпенко, сімейна лікарка:

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У районній лікарні звинувачують маму.

Тетяна Свіржевська, директорка Старовижівської багатопрофільної лікарні:

Жінці запропонували лягати в стаціонар у лікарню. Дитина хвора, але мама відмовилася від госпіталізації.

За словами батьків, провину за смерть дитини лікарі хочуть перекласти на їхні плечі. Кажуть - у день смерті дівчинки вимагали повернути медичну картку доньки. Батьки звернулися до поліції. Там відкрили кримінальне провадження за фактом смерті дитини та неналежного виконання службових обов'язків медичними працівниками. За це передбачено 3 роки за ґратами. Поховали Юліанію минулої п'ятниці.