Місяць у комі: у Черкасах помер хлопчик після поранення у тирі

Підліток був у стрілецькій залі сам, його тренер на кілька хвилин вийшов, щоб видати зброю іншому учню. Одна з версій, які розглядають слідчі, необережне поводження зі зброєю. Мовляв, Артем міг поцілити в себе сам