У Криму знайшли кладовище дельфінів [ Редактировать ]
У Чорному морі на території окупованого Криму волонтери виявили кладовище вбитих дельфінів. Із прив'язаними до хвостів камінням.
На думку активістів, вантаж прикріпили рибалки, у сітках яких загинули морські мешканці. За підрахунками фахівців, через такі дії риболовів біля Кримського півострова від 2015 року загинуло понад тисяча дельфінів.
по теме
У Міністерстві лісового господарства регіону дуже занепокоєні цим інцидентом, адже популяція слонів у країні останніми роками й без того дуже скоротилася
У голову хлопчика влучила куля - це сталося під час уроку в тирі дитячо-юнацької спортивної школи
Підліток був у стрілецькій залі сам, його тренер на кілька хвилин вийшов, щоб видати зброю іншому учню. Одна з версій, які розглядають слідчі, необережне поводження зі зброєю. Мовляв, Артем міг поцілити в себе сам
Як сталася трагедія - і досі невідомо, адже підліток перебував у приміщенні сам тренер у цей час вийшов із тиру. Одна з версій слідства - необережне поводження зі зброєю, Артем міг вистрелити в себе сам
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы, а также кинологи со служебными собаками