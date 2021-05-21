Волонтери знайшли кладовище дельфінів у Чорному морі [ Редактировать ]
У Чорному морі на території окупованого Криму волонтери виявили кладовище вбитих дельфінів. Із прив'язаними до хвостів камінням.
На думку активістів, вантаж прикріпили рибалки, у сітках яких загинули морські мешканці. За підрахунками фахівців, через такі дії риболовів біля Кримського півострова від 2015 року загинуло понад тисяча дельфінів.
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