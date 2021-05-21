У світі понад 650 тисяч людей інфікувались на COVID-19 [ Редактировать ]
За добу у світі COVID-19 інфікувалися понад 650 тисяч людей. Найбільше нових інфікувань в Індії - майже 260 тисяч. На другому й третьому місцях - Бразилія та Аргентина. У Європі найвищі показники захворюваности у Франції - понад 15 тисяч нових заражень.
Там саме пом'якшили карантин. Відкрили крамниці, ресторани й кав'ярні. Загалом від початку епідемії у світі захворіли більш як 165 мільйонів 800 тисяч. З них майже три з половиною мільйони - померли.
по теме
В аеропорту Нью-Делі один за одним розвантажують літаки з різних країн світу. На борту - цінний вантаж: апарати штучної вентиляції легень, кисневі концентратори й медикаменти
Померло близько 10,5 тисяч людей. Лідери за приростом хворих - Індія, Бразилія та Аргентина. Україна у цьому списку нині на 28 місці в світі і на 7-му в Європі
Найбільше заражень на Донеччині, Рівненщині та в столиці. Одужали майже 18 тисяч українців. 285 пацієнтів померли
Померло 133 людини. Найбільше число підтверджених випадків у Дніпропетровській, Київській, Донецькій і Одеській областях
Але - неприпустимо високе. Так вважають у ВООЗ. Медексперти зазначили - зниження фіксують у всіх регіонах, окрім південно-східної Азії