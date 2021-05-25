"Безпілотний" магазин у Швеції: як захищають від крадіжок? [ Редактировать ]
У сільській місцевості у Швеції набувають популярності автоматизовані магазинчики - без касирів. Жителі маленьких поселень радіють, адже до найближчого супермаркету далеко їхати. А тримати повноцінну крамницю в селищі на сотню душ - невигідно.
Що можна купити в "безпілотному" магазині, та як його захищають від крадіжок? - розповість Ольга Жидецька.
До "безпілотної" крамниці ось уже майже рік ходять жителі сільського передмістя Енчепінга, що за 80 кілометрів від столиці. У їхньому поселенні живуть близько 80 людей. Єдиний продуктовий магазин у цьому районі зачинився років із десять тому. Тож появі павільйончика з усім необхідним - місцеві дуже зраділи.
Лукас Едман, покупець:
Ця крамничка тут просто ідеальна. Бо найближча розташована, здається, за пів години їзди і зачиняється о 8 вечора. Ми приходимо сюди десь тричі на тиждень. У них є все - і туалетний папір, і мило, і їжа, і цукерки, і сік.
У асортименті кількасот найменувань товару. Доступ - цілодобовий. Поряд - автоматична АЗС. Працює безпілотна крамниця з допомогою спеціального додатка в смартфоні. Він відчиняє двері покупцям. Через програму також відбувається розрахунок, вона пов'язана з національною системою ідентифікації та банківською карткою власника. Це убезпечує від крадіжок.
За порядком у крамниці слідкує єдина відеокамера. Однак безпека не основна проблема у функціонуванні таких закладів - кажуть засновники мережі. Найскладніше - організувати вчасне поповнення полиць. Та ще й так, щоб не розоритися.
Даніель Лунд, співзасновник мережі "безпілотних" супермаркетів:
Щоб мати змогу підтримувати низькі ціни для покупців, ми маємо контролювати наші операційні видатки. Зважаємо на орендну плату, тому наші крамнички досить малі, але й дуже пильно контролюємо видатки на логістику - це ключове завдання нашої роботи.
Частину продуктів у магазини постачають самі місцеві фермери. Бджолярка Джулія Рей заїхала за молоком, а заразом ставить на полиці кілька баночок свого меду. Жінка каже - окрім нагоди поповнити холодильник, сільські крамниці - хай і без касирів - виконують важливу соціальну функцію.
Джулія Рей, покупчиня:
Гадаю, це дуже важливо для громади - мати місце зустрічі. Ви йдете сюди, купуєте бензин, заходите всередину - ще щось берете. І можливо тут ще хтось є, тож можна погомоніти.
Нині ринок автоматизованих крамниць у сільській місцевості Швеції стрімко розвивається. У країні паралельно працюють три мережі, що мають по кількадесят магазинчиків. Успіх такої бізнес-ідеї пояснюють затребуваністю торгових точок у віддалених куточках, а також високим рівнем інтеграції цифрових технологій у суспільне життя країни. За даними дворічної давнини - смартфонами користувалися 92% шведів.
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