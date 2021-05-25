Першу дозу вакцини від COVID-19 отримали майже мільйон українців [ Редактировать ]
Понад дві з половиною тисячі нових заражень. Такою є остання коронавірусна статистика.
Найбільше інфікувань у Києві, та області, а також на Львівщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині. А от одужали після COVID-19 понад 17 тисяч пацієнтів.
Першу дозу вакцини отримали майже мільйон українців. Повністю імунізовані - понад 86 тисяч.
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