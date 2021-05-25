Антиковідний курорт: у Моршині від коронавірусу вакцинують усіх охочих [ Редактировать ]
Є в Україні місто, де вакцинація відбувається масово. У курортному Моршині вже щепили більш як половину населення. Щоправда, відбувається це в рамках... експерименту. Чи помітні результати? І чому саме Моршин став вакцинальним передовиком?
У кабінеті щеплень місцевої лікарні подружжя Мицаків. Вісімдесятирічним Любомиру та Марії медсестра вводить повторну дозу вакцини проти COVID-19.
Любомир Мицак, житель Моршина:
Моя донька сказала піти, і я пішов без того всього. Ну, нащо тої бесіди, треба, все!
Жодних ускладнень після першого уколу ані чоловік, ані жінка не відчули.
Марія Мицак, жителька Моршина:
У такому віці, самі знаєте, є всякі болячки, але вакцина мені не пошкодила, і я нічого не відчувала - абсолютно ніяких змін.
Жителів Моршина масово вакцинують із березня. Це своєрідний експеримент - єдине місто в Україні, де щепитися від COVID-19 можуть усі охочі. Наразі укол отримали майже 64 відсотки населення. І медики вже бачать результат:
Оксана Бариш, лікар пункту вакцинації в Моршині:
Менше людей в коридорах на прийомі, поодинокі випадки на захворювання короновірус. - Вакцинація все-таки вплинула? - Так.
Моршин для експерименту обрали невипадково. Адже це найбільше курортне місто Львіщини.
Руслан Ільницький, міський голова Моршина:
Майже 80% економіки так чи інакше пов'язана з курортною діяльністю. Власне, в період "червоної зони" в період коронакризи Моршин потерпає від браку відпочивальників, а від так - тягне за собою соціальну напругу, безробіття.
Тож вакцинація населення справді сприяла збільшенню потоку туристів у Моршині.
Богдан Магасевич, заступник директора з медичних питань туристичного комплексу в Моршині:
Ще місяця 2 тому, до початку цієї програми, на курорті відпочивало 30-40 людей, дуже нам було важко, дуже було сумно. То станом на сьогодні, на ранок є 160 осіб і ця кількість збільшується з кожним днем.
Лариса Тарасова, головна медична сестра санаторного комплексу Моршина:
Відкрилися всі процедури, потрошки запустилися, буде збільшуватись кількість людей звичайно будуть решта відділень відкриватися.
Найбільше відпочивальників у місцевому бюветі мінеральних вод. Кажуть, про масову вакцинацію в місті чули.
Іван Звоздецький, турист з Черкаської області:
Чого боятися, якщо вакцинація проходить, люди вакцинуються. Якщо люди будуть себе правильно вести, захищатися, хай там як, поки там не сяде до нуля.
Віктор Корнів, турист з Київської області:
Обстановка спокійна, нормальна, нема ніяких хвилювань.
Ревакцинація у Моршині триватиме до кінця травня.
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