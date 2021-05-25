Є в Україні місто, де вакцинація відбувається масово. У курортному Моршині вже щепили більш як половину населення. Щоправда, відбувається це в рамках... експерименту. Чи помітні результати? І чому саме Моршин став вакцинальним передовиком?

У кабінеті щеплень місцевої лікарні подружжя Мицаків. Вісімдесятирічним Любомиру та Марії медсестра вводить повторну дозу вакцини проти COVID-19.

Любомир Мицак, житель Моршина:

Моя донька сказала піти, і я пішов без того всього. Ну, нащо тої бесіди, треба, все!

Жодних ускладнень після першого уколу ані чоловік, ані жінка не відчули.

Марія Мицак, жителька Моршина:

У такому віці, самі знаєте, є всякі болячки, але вакцина мені не пошкодила, і я нічого не відчувала - абсолютно ніяких змін.

Жителів Моршина масово вакцинують із березня. Це своєрідний експеримент - єдине місто в Україні, де щепитися від COVID-19 можуть усі охочі. Наразі укол отримали майже 64 відсотки населення. І медики вже бачать результат:

Оксана Бариш, лікар пункту вакцинації в Моршині:

Менше людей в коридорах на прийомі, поодинокі випадки на захворювання короновірус. - Вакцинація все-таки вплинула? - Так.

Моршин для експерименту обрали невипадково. Адже це найбільше курортне місто Львіщини.

Руслан Ільницький, міський голова Моршина:

Майже 80% економіки так чи інакше пов'язана з курортною діяльністю. Власне, в період "червоної зони" в період коронакризи Моршин потерпає від браку відпочивальників, а від так - тягне за собою соціальну напругу, безробіття.

Тож вакцинація населення справді сприяла збільшенню потоку туристів у Моршині.

Богдан Магасевич, заступник директора з медичних питань туристичного комплексу в Моршині:

Ще місяця 2 тому, до початку цієї програми, на курорті відпочивало 30-40 людей, дуже нам було важко, дуже було сумно. То станом на сьогодні, на ранок є 160 осіб і ця кількість збільшується з кожним днем.

Лариса Тарасова, головна медична сестра санаторного комплексу Моршина:

Відкрилися всі процедури, потрошки запустилися, буде збільшуватись кількість людей звичайно будуть решта відділень відкриватися.

Найбільше відпочивальників у місцевому бюветі мінеральних вод. Кажуть, про масову вакцинацію в місті чули.

Іван Звоздецький, турист з Черкаської області:

Чого боятися, якщо вакцинація проходить, люди вакцинуються. Якщо люди будуть себе правильно вести, захищатися, хай там як, поки там не сяде до нуля.

Віктор Корнів, турист з Київської області:

Обстановка спокійна, нормальна, нема ніяких хвилювань.

Ревакцинація у Моршині триватиме до кінця травня.