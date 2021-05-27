Проблема ж у тому, що Нацслужба здоров'я висунула нові умови

На Черкащині з більшістю опорних лікарень Національна служба здоров'я не хоче підписувати угоди на надання послуг пацієнтам з Ковідом, породіллям та хворим з інсультом. Чому склалась така ситуація? І як вирішити цю проблему? З'ясував Станіслав Кухарчук.

Невролог Надія Саваріна робить обхід пацієнтів. Переважно тут ті, хто потрапив до Звенигородської лікарні з підозрою на інсульт. Пана Миколу в украй тяжкому стані швидка привезла вісім днів тому з міста Ватутіне.

Таких пацієнтів до Звенигородської лікарні везуть з усіх населених пунктів у радіусі до вісімдесяти кілометрів. У медзакладі є і необхідне обладнання, і кваліфікований персонал.

Надія Саваріна, завідувачка неврологічного відділення Звенигородської райлікарні:

В кардіологічне і неврологічне відділення - тяжкі хворі, що в одному, що в іншому. Медсестри з самого ранку як встають і до пізньої ночі, системи, тут лікування набагато серйозніше, як допустім в інших відділеннях.

Та от термін договору про надання послуг із лікування інсультів із Національною службою здоров'я в лікарні збіг ще 30 квітня. Відтоді тут обслуговують хворих не за інсультним пакетом, а втричі дешевшим - терапевтичним. На цей фінансовий рік Нацслужба здоров'я не квапиться підписувати договір, нарікає заступник директора. Під питанням іще - пакети на лікування ковідних хворих і пологів.

Проблема ж у тому, що Нацслужба здоров'я висунула нові умови, пояснює головний лікар. Зокрема, потрібно мати в штаті лікарні п'ятнадцять анестезіологів, а їх тут лише вісім.

Вардан Арапитян, директор Звенигородської лікарні:

Анестезиолога надо вырастить - это человек широкого спектра действия, професионал широкого спектра действия, он должен уметь разбираться не только в хирургии, терапии... во всех науках он должен.

Б'є на сполох й обласна екстрена допомога. Із сімдесяти п'яти лікарень Черкащини Нацслужба підписала договори на лікування інсультів із одиницями. До окремих закладів швидкій доведеться везти пацієнтів за сто кілометрів, а часто-густо - це суцільне бездоріжжя.

Ігор Фесун, директор Черкаського обласного центру екстреної допомоги:

Якщо буде наказ про зміну маршрутизації поки що вона не змінена, поки що вона така буде. І я дуже надіюсь, що вона так і залишиться.

У Нацслужбі пояснюють: фінансування лікарень збільшується, а отже - й посилюються вимоги до них. Мовляв, передусім - життя та здоров'я пацієнтів!

Лілія Гудзь, керівник пресслужби Національної служби здоров'я України:

Якщо Звенигородська лікарня не має цього анестезіолога, а місцева влада бачить, що треба буде везти пацієнта, вона повинна подбати, щоб анестезіолог в цій лікарні був. І є методи і є програми місцеві, якими вони повинні залучити фахівців.

На час підготовки сюжету до ефіру в Нацслужбі здоров'я сповістили, що зі Звенигородською лікарнею усе ж підписали пакети на лікування інсультів та Ковіду. А от через брак анестезіологів закладу довелось добровільно відмовитись від надання послуг породіллям.