В Румынию из Украины пытались ввезти почти три тысячи пистолетов (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Пограничная полиция Румынии
Пограничная полиция Румынии произвела изъятие рекордной партии контрабандного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В пункте пропуска Исакча на границе с Украиной правоохранители перехватили 142 ящика с боевыми револьверами. Задержание произошло 24 мая около 23:00.
Водитель - 41-летний гражданин Украины - по сопроводительным документам вез в Турцию мебель, матрасы и продукты питания. В грузе были спрятаны 2850 револьверов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм.
Оружие и водитель задержаны румынскими властями. Идет следствие. Украинец предстанет перед судом по обвинению в контрабанде и незаконное обращение с огнестрельным оружием.
Напомним, что Молдова с 24 мая возобновила работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной.
"Подробности" сообщали также, что с 1 июня выезд из Беларуси на автомобилях станет платным.
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