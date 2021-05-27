Пограничная полиция Румынии произвела изъятие рекордной партии контрабандного огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В пункте пропуска Исакча на границе с Украиной правоохранители перехватили 142 ящика с боевыми револьверами. Задержание произошло 24 мая около 23:00.

Водитель - 41-летний гражданин Украины - по сопроводительным документам вез в Турцию мебель, матрасы и продукты питания. В грузе были спрятаны 2850 револьверов марки Major Berg 2,5 калибра 4 мм.

Оружие и водитель задержаны румынскими властями. Идет следствие. Украинец предстанет перед судом по обвинению в контрабанде и незаконное обращение с огнестрельным оружием.

Напомним, что Молдова с 24 мая возобновила работу всех пунктов пропуска на границе с Украиной.

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