Приспустити прапори по всій Америці розпорядився Джо Байден. А від Конгресу вимагає терміново ухвалити пакет законів для обмеження обігу зброї. Все це - після чергового масового розстрілу, цього разу у Каліфорнії.

Що саме сталося?

Дев'ятеро людей стали жертвами чергової стрілянини: жорстокої і безглуздої, причин якої знову не з'ясувати - як постійно буває в Америці під час схожих резонансних злочинів…

У залізничному депо каліфорнійського міста Сан-Хосе (в тій його частині, де на щастя немає пасажирів, а лише робітники, які обслуговують транспортні засоби), 57-річний Семюел Кессіді, який працював тут же, в транспортному управлінні округу, раптом відкрив вогонь. Восьмеро загинули на місці від вогнепальних поранень, ще одну жертву медики не змогли врятувати; ті, що вижили - зараз у лікарнях у важкому стані. Попередньо преса повідомляла, начебто нападника застрелили поліцейські, але самі силовики запевняють - стрілок покінчив життя самогубством.

Рассел Девіс, заступник окружного шерифа:

Я можу підтвердити, що у нас не було перестрілки з підозрюваним. Тобто попередній висновок - він сам застрелився.

Це - будинок підозрюваного, де ФБР зараз проводить обшуки. Намагаються встановити мотиви, зрозуміти, що змусило його взяти в руки зброю. Але схоже, що всі ці питання залишаться без відповідей. Жодної записки Кессіді не залишив, записів у соцмережах теж не було. З'ясували, що жертв стрілянини нападник теоретично міг знати, (в одній структурі працювали), але відкритого конфлікту у нього ні з ким з них не було.

Що насторожило слідчих (адже свідчать, що це зовсім не побутовий злочин) - поблизу місця масового розстрілу знайшли вибуховий пристрій.

Рассел Девіс, заступник окружного шерифа:

Ми викликали пошукового собаку і він знайшов підозрілий прилад. Тож команда з пошуку вибухівки прочісувала всю цю місцевість, аби переконатися, що тут безпечно - зокрема, що слідчі можуть безперешкодно працювати.

Від початку року це вже 232 злочин, в якому від вогнепальних поранень гинуть четверо та більше людей. І нинішня владна команда заявляє - разом з пандемією, країну накрила ще й "епідемія насильства", з якою необхідно боротися.

Президент Байден розпорядився на три дні приспустити прапори над урядовими будівлями, військовими базами і американськими посольствами - в пам'ять про загиблих у Каліфорнії. А Конгрес закликав терміново переглянути законодавство, посиливши контроль за продажем і розповсюдженням вогнепальної зброї в країні.

Досить! Я вчергове закликаю Конгрес вжити невідкладних дій і прислухатися до заклику американського народу - включно із переважною більшістю власників зброї - допомогти покласти край цій епідемії зброї в Америці. Кожне життя, яке забирає куля, - пронизує і душу нашого народу.

Підтримуючи Байдена, конгресмени-демократи вже підготували кілька "анти-збройних" законопроєктів, але шанси ухвалити не символічні рішення, а провести саме кардинальну реформу невеликі, - надто вже розділені щодо цього і Конгрес і сама Америка.