COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Понад три тисячі українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. Тих, хто одужав, учетверо більше - таких понад 13 тисяч, померли від ковіду - 156 людей.
Найбільша кількість хворих, традиційно, у Києві, а також Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Київській областях.
Щодо щеплень: напередодні вакцинувалися трохи більше 16 тисяч українців.
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