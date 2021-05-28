Понад три тисячі українців інфікувалися коронавірусом минулої доби. Тих, хто одужав, учетверо більше - таких понад 13 тисяч, померли від ковіду - 156 людей.

Найбільша кількість хворих, традиційно, у Києві, а також Дніпропетровській, Львівській, Донецькій та Київській областях.

Щодо щеплень: напередодні вакцинувалися трохи більше 16 тисяч українців.