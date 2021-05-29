COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
Ситуація на коронавірусному фронті стабільна. На сьогодні маємо більше ніж три тисячі нових інфікованих. Тих, хто одужав, утричі більше - понад 10 тисяч людей. Померли 156 людей.
Найбільше хворих у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській та Запорізькій областях.
Щодо щеплень: минулої доби проти КОВІДу вакцинували майже 17 тисяч українців. Загалом від початку кампанії першу дозу препарату отримали понад мільйон українців. А повністю пройшли курс 124 тисячі.
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