Ситуація на коронавірусному фронті стабільна. На сьогодні маємо більше ніж три тисячі нових інфікованих. Тих, хто одужав, утричі більше - понад 10 тисяч людей. Померли 156 людей.

Найбільше хворих у Києві, Дніпропетровській, Львівській, Київській та Запорізькій областях.

Щодо щеплень: минулої доби проти КОВІДу вакцинували майже 17 тисяч українців. Загалом від початку кампанії першу дозу препарату отримали понад мільйон українців. А повністю пройшли курс 124 тисячі.