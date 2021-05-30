"Зранку - гроші, увечері - стільці", - приблизно за таким принципом тепер працюватимуть на газовому ринку. "Нафтогаз" надаватиме паливо теплоенерго лише за передплатою. Тобто, за принципами вільного ринку.

Здавалося б, у цьому є логіка. Але проблема в тому, що зараз комунальні борги населення - колосальні. Майже 80 мільярдів гривень! А отже, у теплоенерго просто немає грошей на авансові платежі. Уже звучать прогнози, що новий принцип розрахунків стане холодним душем та обернеться холодними батареями для українців.

Тож чи не буде тепло розкішшю?

Він приходить у жовтні...

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Треба готуватися до наступного опалювального сезону.

Але завжди "неочікувано"! Бо і труби рве...

Оксана Загоровська, жителька Кропивницького:

В квартирі холодно, поки те все обігріється.

І "запрягають" довго... Але опалювальний сезон "21-22" може стати особливо дорогим!

Геннадій Рябцев, експерт у галузі енергетики:

Достатньо суттєво - десь 20-25 відсотків.

Якщо взагалі настане...

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Все населення може залишитися без централізованого опалення.

Чи будемо масово загартовуватися? І скільки коштуватиме "тепла розкіш"?

Прибудинкова територія, шлагбауми, електроенергія, холодна вода та врешті-решт, найдорожче "комунальне" задоволення - опалення.

За гарячу воду я не плачу, у мене стоїть бойлер. При чому він у мене не для економії. Просто гарячої води влітку часто не має. А от з опаленням взимку я економлю. За вікном температура вище, я - прикручую. Якщо там похолодання доводиться відкручувати. З важким серцем.

А от пан Григорій "прикрутити" не може. Разом з дружиною пенсіонер живе в звичайній "радянській" панельці.

Закрыть или открыть - не можна. Бачите, тут немає.

Тож зекономити не вдається. Немає й квартирного лічильника. Тож рахують спожиті гігакалорії на цілий будинок.

Григорій, пенсіонер:

Залежить від того, скільки квадратних метрів вони розділяють по жильцях.

Пан Григорій каже: зима - найважча пора року, бо платити доводиться багато. Тільки опалення обходиться у...

Григорій, пенсіонер:

980 гривень, гаряче водопостачання - 537 гривень.

Загалом виходить під три тисячі. До речі, з гарячою водою - перебої. Все начебто через ремонт мереж. І роботи, схоже, проводять "капітальні", бо тепловики настільки зайняті, що навіть не підіймають слухавку. Тож довелося допомогти собі самим.

У нас років три вже бойлер. В нас дуже часто не було води гарячої по 6, по 7 місяців. Ось це як в кінці квітня відключать, так можуть включити десь в середині жовтня.

Та вже наступної осені за опалення та гарячу воду доведеться платити більше. Пан Григорій каже: "Америку ми для нього не відкрили".

Григорій, пенсіонер:

Кожен рік восени і кожен рік - більше, більше і більше!

Приблизно на 20-30 відсотків. Чому? Бо газ для теплокомунерго (які дають тепло та гарячу воду) тепер продаватимуть за ринковими цінами.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Уряд більше не регулює ціни на газ для Теплокомуненерго.

Раніше газ для теплокомуненерго постачав НАК "Нафтогаз". І робив це за механізмом "ПСО". Тобто на монополіста наклали спецобов'язки постачати паливо зі знижкою і безперебійно. Навіть, якщо тепловики йому винні гроші. Тепер цього механзіму немає. І все запрацює за правилами ринку. Але є кілька "але"...

Віталій Кличко, міський голова Києва:

НАК "Нафтогаз" виставив неприйнятні умови. Ціна вище 9 гривень за один кубічний метр. Авансова оплата, щоденні закупки газу, надмірні санкції, штрафи навіть за триденне ухилення від умов НАКу.

Далі - ланцюгова реакція: немає "людських" оплат - немає грошей у теплокомуненерго:

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Там величезні борги, насправді - майже 70 мільярдів гривень. Якщо ціна на газ зростає до рівня ринкового - може зростати і буде зростати заборгованість споживачів за газ.

А якщо є борги, значить немає грошей для закупівлі газу. Бо, за новим правилами, тепловики мають платити наперед. І фінансової "подушки" у них нема!

Арсентій Блащук, президент Асоціації з розвитку систем теплопостачання "Укртеплокомуненерго":

Потрібно або: закриваємося і нема опалення, або вирішуйте проблеми, які накопичилися через бездіяльність влади. Держава винна 28 мільярдів різниці в тарифах, яку вона не сплачує, починаючи з 2015 року. І десь 26-27 мільярдів гривень винне населення.

Що з цим боргом робити? Один з варіантів - реструктуризувати. Простою мовою, "списати". Для цього вже і відповідний законопроєкт готовий. Але він, по суті, спрацює як знеболювальне: симптому не буде, але "боргова" хронічна хвороба залишиться.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Чекаю пропозицій по законопроєктах про погашення заборгованості по різниці в тарифах перед теплокомуненерго. Це дозволить владі погасити заборгованість за газ, та почати, так би мовити "з чистого листа".

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Вони будуть перезараховані, тобто вони "обтуляться". І в тому числі це відкриє шлях, щоб теплокомуненерго стануть повноцінними гравцями ринку газу.

Юлія Бородіна, керівниця ОСББ "Шумського, 1-б":

Ми з вами знаходимося в газовій котельні, яка опалює два сусідні будинки.

Це - ще один "новачок" на ринку газу. Юлія показує нам газову котельну ОСББ. Вона постачає тепло у 250 квартир, а ще в кілька десятків офісів. Раніше ця станція підігрівала і воду, але від цього відмовилися - не рентабельно.

Тому вона працює тільки в опалювальний сезон - 5 місяців. За опалювальний сезон останній ми спожили приблизно 250 тисяч кубів на обидва будинки.

Газ для цього будинку постачає "Нафтогаз". Юлія каже, зиму пройшли більше-менш "рівно", хоча вдалося це не всім.

Юлія Бородіна, керівниця ОСББ "Шумського, 1-б":

Зробили цю граничну ціну. Для ОСББ також її зробили. Але річ у тім, що не всі ОСББ купували у НАК "Нафтогаз" вже у цьому сезоні. Деякі купували у приватних постачальників, так от для них - ні.

І змінити постачальника на іншого було неможливо. Через борги. Аби перейти на нові контракти, треба було спочатку фінансові "хвости" закрити. Ще одне питання - закупівля газу. У цих будинках за опалення платять "наперед".

Юлія Бородіна, керівниця ОСББ "Шумського, 1-б":

Тобто 10 днів пройшло - ми заплатили. Для мешканців, фактично, це передплата. Люди знають, що вересень - вони збирають передплату.

А у Кропивницькому теж кожен гріється самостійно! В буквальному сенсі. Централізованого постачання гарячої води у місті немає ще з 90-х. Тут усюди бойлери, колонки та котли. А років 15 тому місцева влада почала масово роздавати дозволи на від'єднання від централізованого теплопостачання. І люди встановили індивідуальні газові котли.

Оксана Загоровська, жителька Кропивницького:

Індивідуальне - набагато краще. По-перше - тепліше, по-друге - економніше.

Ігор Миколайович, житель Кропивницького:

Сам себе регулирую так, как мне хочется. Мне удобней и экономичней. Практически в 2-2,5 раза дешевле у меня получается.

Але не для всіх. 20 відсотків абонентів, що й досі на центральному опаленні, школи, садочки та лікарні... Кожен жовтень для них - "сезон очікування тепла"

Олександр Чельник, директор КП "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради.

Витрати на опалення тих, хто залишився вони залишились таж сама потужність котелень, таж сама протяжність мереж, енерговитрати тільки зростають.

Вартість тепла одного квадратного метра цієї зими захмарна - 50 грн 88 коп. А наступного прогнозують щонайменше 70! І це звісно, якщо в місті таки розпочнеться опалювальний сезон. Бо борги поки нікуди не зникли.

Олександр Чельник, директор КП "Теплоенергетик" Кропивницької міської ради:

808 млн грн. Не врегулювавши це з "Нафтогаз", я не маю право укласти договір з будь-яким. Відповідно, загроза, що я не зможу купити газ.

Тепер хід за місцевими владами. Громади мають укласти договори на постачання газу. Тут головне - ціна і спосіб оплати, якими вони будуть, і чи буде "спецпропозиція" для тепловиків - питання. І наскільки воно стане "гострими" - осінь покаже.