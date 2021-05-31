Україна прощається із весною потужними зливами [ Редактировать ]
Дощ, град і сильний вітер - завершують травень в Україні. Сьогодні, через рясні зливи, у західних регіонах можливі підтоплення в басейнах Сяну, Днiстра та Прута. Про це повідомили в ДСНС. Уже завтра негода вдарить по південних областях - Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.
А напередодні на високогір'ї Карпат, на горі Піп Іван, навіть випав... сніг. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки. Міста в центрі, на сході України та в Криму - затопило.
Люди виклали в інтернет відео наслідків стихії: машини плавають, пішоходи самотужки намагаються вибратися з води. А в Житомирі посеред вулиці декому навіть вдалося покататись... на водному мотоциклі.
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