Дощ, град і сильний вітер - завершують травень в Україні. Сьогодні, через рясні зливи, у західних регіонах можливі підтоплення в басейнах Сяну, Днiстра та Прута. Про це повідомили в ДСНС. Уже завтра негода вдарить по південних областях - Миколаївській, Херсонській та Запорізькій.

А напередодні на високогір'ї Карпат, на горі Піп Іван, навіть випав... сніг. Надзвичайники оголосили жовтий рівень небезпеки. Міста в центрі, на сході України та в Криму - затопило.

Люди виклали в інтернет відео наслідків стихії: машини плавають, пішоходи самотужки намагаються вибратися з води. А в Житомирі посеред вулиці декому навіть вдалося покататись... на водному мотоциклі.