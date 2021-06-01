COVID-19 в Україні: оновлена статистика [ Редактировать ]
В Україні минулої доби 2 137 випадків Ковіду. Померли 163 людей, одужали понад 12 тисяч українців, ушпиталили 579 пацієнтів.
Найбільше нових інфікувань в столиці, на Дніпропетровщині, Львівщині і Харківщині. Майже мільйон двадцять дві тисячі українців зробили протиковідні щеплення.
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