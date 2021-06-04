Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 3 июня, в Украине выявили 2 266 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.
За сутки заболели 82 ребенка и 20 медработников.
Так, за сутки в Украине:
- умерли - 95 человек,
- выздоровели - 8 291 пациентов.
Сделано 28 696 ПЦР-тестов, 11 858 ИФА-тестов и 20 676 экспресс-тестов на антиген.
За все время пандемии:
- заболели - 2 211 683 человек,
- умерли - 51 054 человек,
- выздоровели - 2 080 382 человек.
Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.
Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.
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