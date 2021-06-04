За минувшие сутки, 3 июня, в Украине выявили 2 266 новых случаев COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

За сутки заболели 82 ребенка и 20 медработников.

Так, за сутки в Украине:

умерли - 95 человек,

выздоровели - 8 291 пациентов.

Сделано 28 696 ПЦР-тестов, 11 858 ИФА-тестов и 20 676 экспресс-тестов на антиген.

За все время пандемии:

заболели - 2 211 683 человек,

умерли - 51 054 человек,

выздоровели - 2 080 382 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Киеве (566), Запорожской (230), Днепропетровской (156), Киевской (145) и Ривненской (105) областях.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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