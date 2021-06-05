Менше як дві тисячі нових випадків зараження COVID-19 за вчора. Це дані МОЗ України. Серед нових хворих - 91 дитина та 65 медпрацівників. Померли - 86 людей.

За кількістю заражених, Україна на 15-му місці у світі. Понад 8 тисяч людей побороли недугу.