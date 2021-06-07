Сьогодні на східному фронті відносно спокійно. Від початку дня лише один обстріл. Біля Лебединського противник ударив по наших позиціях із гранатометів. Українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Бійці припускають, що провокацій могло поменшати через погоду. Докладніше розкаже Ігор Левенок.

Останні дні в принципі тихо, вчора по наших сусідах били, а в нас слава богу.

Бійці припускають, імовірно, негода поставила активні бойові дії на паузу. На Донбасі задощило. Кількість ворожих обстрілів зменшилася. І це фіксують у штабі Об'єднаних сил.

Віктор, військовослужбовець Збройних сил України:

Сьогодні і вчора і ввечері я стояв то було тихо. Тишина, хіба квадрики літають, безпілотники. Ну вони теж такі, можуть кинути любе щось із верху. Мінірують, можуть в окоп щось закинути.

Селище Зайцеве. Лінія фронту по вулицях перетинає цей населений пункт. Колись це був затишний куточок на околиці Горлівки. Нині тут ані води, ані газу, електрика з перебоями. Відсутня медицина. Школа та дитячий садок розбомблені ворогом.

Дмитро, офіцер Збройних сил України:

Це було раніше одне село, всі діти ходили раніше в одну школу, ту що зараз зайняли бойовики, і вони тут всі товаришували, як мінімум, а як максимум і сім'ї там і діти. Я знаю, що тут в деяких є діти в Горлівці. Але вони, як нам пояснювали самі місцеві, вони стали заручниками ситуації. Вони бояться, що їхніх дітей тут вже не приймуть. Хоча, якщо вони не воювали за них, то чого боятися?

Війна тут наробила лиха кожній родині. Катерина із трьома дітьми й досі мешкає в Жованці, це один із районів Зайцевого. Каже, чимало її односельців, ба навіть родичів, повірили ворожій пропаганді. Стали на бік супротивника.

Катерина Шумин, жителька Зайцевого:

У меня племінник служит на той стороне, знаете как мне вот этот родной и близкий человек сказал? Когда ми будем захвативать Жованку, то я тебя с твоїми виблядками расстреляю на месте! Вот как нам тепер смотреть друг другу в глаза? Ну не ми ж начали эту войну, а они ж начали эту войну!

Військові кажуть, рано чи пізно, ворогів зі своєї землі виженуть. Українці на Донбасі житимуть мирно. Чимало людей в ОРДЛО вже давно не вірять брехні пропагандистів з-за "поребрика".