Терпець увірвався: шахтарі перекрили трасу на батьківщину президента [ Редактировать ]
Під Кропивницьким працівники урановидобувних шахт напередодні перекрили трасу на Кривий Ріг. Вимагали грошей і роботи. З квітня там проблеми з виплатами, а борг уже сягає майже 170 мільйонів гривень. Чому гірникам не платять дізнавалася Олена Бринза.
Пів сотні гірників безперервно ходять пішохідним переходом біля села Бережинка під Кропивницьким. У такий спосіб шахтарі перекрили трасу державного значення. За п'ятнадцять хвилин тут вже черги з автівок.
Учасники акції пояснюють: на перекриття пішли, бо увірвався терпець. Від квітня гірникам трьох державних шахт не виплачують зарплату. І таке відбувається постійно. Аби отримати зароблені гроші шахтарі вже перекривали траси державного значення взимку.
Владислав Сериков, гірник Інгульської шахти:
Это длится уже два года, вот эта нестабильность, каждый свой процент получает вот эти мизерные копеечки и никто не расчитывает на завтрешний день.
Водії гірникам співчувають, однак перекриття траси - не схвалюють.
Пускай пропускают, полтора часа по пять машин, ну это ж не дело, все на работе, сроки доставки.
Автівки почали пропускати частіше, щоп'ятнадцять хвилин. Однак повністю знімати блокаду дороги шахтарі не збираються.
Дмитро Бондарєв, голова Незалежної профспілки гірників Інгульської шахти:
Заборгованість по заробітній платі це 169 мільйонів гривень, ми вже беремо і аванс, бо до авансу залишилось 7 днів, частина квітня, повний заробіток по травню, також не виплачуються відпускні, 169 мільйонів гривень і є загроза повної зупинки комбіната.
Також сьогодні гірники на Інгульській, Новокостянтинівській та Смолінській шахтах відмовились спускатись в забій. Шахтарі оголосили акцію протесту безтроковою, допоки їхні вимоги не виконають.
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Учасники акції пояснюють: на перекриття пішли, бо увірвався терпець. Від квітня гірникам трьох державних шахт не виплачують зарплату. І таке відбувається постійно. Аби отримати зароблені гроші шахтарі вже перекривали траси державного значення взимку
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