У столичному парку "Співоче поле" відкрилася традиційна виставка квітів. Над експозицією працювали пів року. Цього разу відвідувачів вирішили здивувати не лише тематикою, а й масштабами декорацій.

Більше пів мільйона квітів використали для того, щоб створити 35 фігур диких тварин на Співочому полі. Цьогорічна виставка унікальна тим, що вперше створили 3D-фігури, з якими можна навіть сфотографуватися в повний зріст.

Останні приготування до відкриття. До ландшафтного парку поспішають люди. Кажуть, не варто пропускати такий захід, адже минулого року через карантин красою квітів могли помилуватися хіба що онлайн.

Любов Костянтинівна, відвідувачка виставки:

Такую красоту я не могла пропустить. Я специально первая пришла, народу еще мало, - чтобы можно было, чтоб поснимать, можно было и своим детям отправить в Эстонию.

Роботу над виставкою почали ще з осені минулого року. Щоб створити об'ємні абстрактні фігури - малювали ескізи, підбирали відповідні квіти за кольоровою гамою, висотою і періодом цвітіння.

Денис Погорєлко, співорганізатор:

В целом на подготовку самой экспозиции уходит порядка двух - двух с половиной недель с момента начала работы по ней. Ну, то есть по высадке цветов. Это в основном однолетние растения, однолетние цветы. Это и бегония, и пеларгония, и сульфиния, гератум, ценарариум.

Кожен столичний район представив свою ідею. Аби зробити яскраву інсталяцію - дизайнери ретельно підбирали відповідне поєднання квітів.

Ольга Гаврилюк, головний ландшафтний дизайнер Печерського району:

Висота слона у нас два метри. Загальна кількість квітів в нас пішла 31 тисяча. Слон у нас складається із цинерарії, черепаха - з альтернатери, вальгути і коліуса. Загальна задумка була, що це Африка.

Дизайнер Дмитро Гаврилюк бере участь у такій виставці вперше. На його інсталяцію "Мадагаскар" пішло 35 тисяч квітів.

Дмитро Гаврилюк, дизайнер Оболонського району:

У нас висаджені найбільше тут це огератум, річка з огератума, бегонії - найбільше, для яскравої колористики, щоби відтворити мадагаскарський ландшафт, мадагаскарський колорит.

Вхід до "Планети диких тварин" відкритий до першого серпня, тому відвідати її встигне кожен бажаючий.