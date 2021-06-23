На Київському водосховищі масово гине риба. відпочивальники виявили мертвих дорослих рибин вагою 2-3 кілограми. Люди б'ють на сполох, адже її кількість щодня збільшується. На місце з перевіркою виїхали рибоохоронний патруль та екоінспекція. Які результати дослідження, Марічка Мельник розкаже.

Сотні тушок мертвого судака вздовж берега та на мілині. На Київському морі Петро Марчук рибалить сорок років. Каже, не раз траплялися випадки мору риби, але у такій кількості - уперше.

Всяка і от така і от така пливе отсюда як вітер сюда єто не то слово Я її кожен день бачу як вона пливе, мертва не жива.

Руслан Кремов, рибалка:

Дохлая рыба идет с этой стороны идет в сторону города и ее достаточно много. Но это не всегда зависит от факторов типа там потравили рыбу или там электроудочки. Там дуже багато водорослей растет не знаю с чем это связано, але рибі може не хватає кисню и за счет того возможно что вона за цього вмирає.

Рибалки не можуть порахувати кількість мертвих судаків. Але упевнені: щодня їх більшає. Та у Київському рибоохоронному патрулі запевняють, підстав для паніки немає.

Олексій Перм'яков, головний державний інспектор Київського рибоохоронного патруля:

Ми обстежили катером близько 20 кілометрів водойми саме Київського водосховища пройшли вздовж берегової лінії. Нами було виявлено близько 50 загиблих особин судака. Хочу відмітити, що судак весь старших вікових груп тобто від дволіток до п'ятирічок.

За припущеннями інспектора, судаку властиво викидатися на берег після нересту та стрімких перепадів температури. Проте рибалки переконують, що потепління не може бути головною причиною, адже мертву рибу помітили ще близько місяця тому.

Перед Пасхой вот небыло такого. После Пасхи вот буквально через две недели во первых был резкий запах ацитона Пятна на воде тоже понятно Но сам факт что вода не та. Рыба даже не разлагаеься он как законсервированн подплывает всегда. Открываешь его, а глаза ну как свежий судак.

Екоінспекція вже взяла усі необхідні проби. Їх хімічно обробили, залишилося провести математичні розрахунки. Результати, обіцяють за п'ять днів.

Олена Сидоренко, начальник відділу контролю Державної екологічної інспекції столичного округу:

Вчора проби були доставленні у лабораторію результатів ми поки що сказати не можемо Ну можливо від підвищеного вмісту забруднюючих речовин, можливо він задухи, від нестачі кисню у зв'язку із підвищеною температурою зараз розмножуються водорослі, які поглинають кисень

А однією з головних причин цвітіння є високий вміст фосфатів, що небезпечно і для людини. Тому екологи не радять купатися у таких водоймах.