"Люди почувають себе ошуканими": депутатка оцінила зростання тарифів [ Редактировать ]
У п'ятницю ввечері, 25 червня, під час соціально-політичного ток-шоу на телеканалі "НТН" "МИР чи ВІЙНА" народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун розповіла, чи дійсно цього року тарифи зростуть на понад 30 %.
Це питання не просте. Ми побачили прогноз Міністерства економіки, що зростання буде. Але, я думаю, чому всіх це так обурило, то що це іде геть всупереч з обіцянками влади, що тарифи буде знижено.
"Це політично безвідповідально. І якщо влада розуміла, що тарифи будуть зростати, то треба було це чесно казати, і казати, які будуть заходи, щоб мінімізувати вплив від підвищених тарифів. А так зараз люди почувають себе ошуканими, їм обіцяли одне, а зараз вони отримують інше. Не вистачає місця експертній фаховій дискусії на тему, якими мають бути тарифи", - добавила вона.
Другий момент. Коли ми говоримо про тарифи, ми розуміємо, чому для всіх це питання таке чутливе. Тому, що тарифи для українців сьогодні з'їдають велику частку їх бюджету. Якщо сьогодні подивитися на ту частку в середньому для українця і поляка, то це непорівнювана вага, яка впливає на добробут українців.
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