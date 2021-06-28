На Черкащині від удару блискавки загинули двоє людей. Ще одна жінка - у лікарні. Усі вони відпочивали біля річки, коли почалася гроза. Від зливи сховалися під дерево і саме в нього поцілила громовиця.

23-річний хлопець та 55-річна жінка загинули на місці. Ще одну постраждалу ушпиталили. Сьогодні більшість регіонів країни накриє негода: дощ із градом прогнозують у східних та північних областях.

А в Києві надзвичайники оголосили "жовтий" рівень небезпеки.