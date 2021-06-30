У водах Дніпра виявили небезпечні хімікати [ Редактировать ]
Річка Дніпро на межі екокатастрофи. Перевірка Рахункової палати виявила щонайменше 161 речовину-забруднювач у поверхневих водах. Серед них - значне перевищення сільгосп-отрутохімікатів, фармацевтичних препаратів і важких металів: цинку, міді та ртуті.
У відомстві наголосили: таке забруднення загрожує здоров'ю людей, шкодить флорі й фауні Дніпра, бо спричиняє цвітіння води. А від цього масово гине риба.
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