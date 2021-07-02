Среди активов нардепа от "Слуги народа" Сергея Демченко - квартиры в разных городах Украины, в частности, в элитном ЖК Киева, загородный дом, фирмы с многомиллионными прибылями. Но большинство всего этого формально ему не принадлежит. Опыт нардепа по сокрытию активов от декларирования проанализировало издание "Дело".

Демченко до избрания в Верховную Раду занимался строительным бизнесом и адвокатской практикой в Днепре и владел немалым количеством активов. Но с получением мандата это имущество он переписал на родных, бизнес-партнеров, коллег и подчиненных.

Издание приводит в пример историю с фирмой "Макарленд", которой принадлежит семь участков земли в Макаровском районе Киевщины общей площадью 20 га. Компанию, которая приносит прибыль, 70-летняя мама нардепа Зоя Демченко продала за $1000 бизнес-партнеру и адвокату Демченко Максиму Пирогову. Пирогов к тому же возглавляет компанию ООО "ТЕД", которая специализируется на оптовой торговле и стабильно выигрывает тендеры на поставку древесины для нужд строительства. Через тендеры ей удалось реализовать древесины на 108,52 млн гривен, что было бы невозможно, по мнению журналистов, без помощи нардепа Демченко.

Компании, к которым Демченко якобы непричастен, имеют одинаковый контактный телефон. Это основанная им "Позитив", ООО "Яворницкий", одним из соучредителей которого является адвокат из Днепра и подруга Демченко Александра Август, и ООО "Ермо и К", которым Демченко владеет совместно с судьей Павлодарского суда Сергеем Бабием. С Бабием Демченко также совместно пользуется помещением площадью 111 кв. м. в Днепре. А на Александру Август он переписал 10 участков земли площадью по 2 га каждый в Днепре.

Недвижимость нардепа на Днепропетровщине записана на друга и партнера депутата Игоря Головко и его фирму "Инвестмен Сервис Юкрейн". Примечательно, что фирма Головко зарегистрирована по тому же адресу, на который зарегистрирована фирма 70-летней мамы Демченко.

"Вне всяких сомнений, все эти данные должны заинтересовать НАБУ и НАЗК", - отметило издание.