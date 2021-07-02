Віталій Кличко презентував відреставрований столичний сквер [ Редактировать ]
Одним парком більше. Віталій Кличко презентував відремонтований столичний сквер.
Він розташований у середмісті - між Михайлівською та Софійською площами. Там відремонтували доріжки та сходи, встановили нові лави та ліхтарі, виготовлені в стилі кінця 19-го початку 20-го століття. А також оновили фонтан, якому близько 120 років.
по теме
Іван Марунич записав іронічну пісню "Одного дня я стану мером" і виклав у себе на сторінці у Фейсбуці
17 тисяч людей уже щепилися в центрі масової вакцинації на базі Міжнародного виставкового центру - щоб пришвидшити процес, там збільшили кількість медичних бригад до 30
Перша школа, де є енергонезалежна система опалювання - вода в будівлі нагрівається завдяки ґрунтовим тепловим насосам
Віднині правила поширюються не лише на водіїв та пішоходів, а й на любителів їзди на електросамокаті. У столиці встановили швидкісні обмеження, тепер на самокаті не поганяєш
Майже сотня активістів зібралась біля гаражного кооперативу. Вимагають у забудовника Віктора Аніна повернути частину території в цільове призначення