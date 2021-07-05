У Кропивницькому вперше за останні два десятки років відбувся етап чемпіонату України з водномоторного спорту. 20 спортсменів із усіх куточків країни на своїх човнах - демонстрували вправність керування на воді та змагалися за звання найкращого. Перегони бачили наші кореспонденти.

Гуркіт моторів, човни розсікають хвилі та вправно маневрують між буйками. Це - чемпіонат України з водномоторного спорту на річці Сугоклія вперше за останні два десятки років. Двадцятирічна Настя показати вміння з пілотування човна - приїхала з Дніпра.

Анастасія Лебедь, учасниця чемпіонату України з водно-моторних змагань:

Я захопилась завдяки тату, у мене і дідусь раніше ганяв, я їздила з малечку на всі змагання і так захопилась, це азарт, драйв, швидкість, які я дуже полюбляю.

Найповажніший учасник змагань - єдиний спортсмен з Кропивницького - сімдесяти дев'ятирічний Валерій Бобов. Водномоторному спорту віддав більшу частину життя. Саме йому належить ідея відновити змагання у рідному місті.

Валерій Бобов, учасник чемпіонату України з водно-моторних змагань:

Мне понравился водно-моторный спорт, вот там у меня написано мое изречение: лучшим техническим видом является спорт водо-моторный, сейчас я поясню почему. Это красивая игра, это напряженный творческий труд, это безграничное самопожертвование и на английском: зис ис прайм спид ет зе вотер - это лучшая скорость на воде.

Двадцять учасників з Черкас, Києва, Дніпра, Одеси та інших міст України змагалися за двома категоріями: юнаки та дорослі, а також залежно від об'єму двигуна човна.

Світлана Асташова, перша віцепрезидентка федерації водномоторного спорту України:

Спортсмен должен быть физически подготовлен, потому что перегрузки на судах в поворотах, особенно гоночных скутерах достигают больших размеров, гонщики должны пройти каждый по 9 гонок в трех этапах, зачет и присваивание звания Чемпион Украины происходит по семи лучшим результатам у каждого спортсмена.

Заключний етап змагань відбудеться у серпні в Черкасах. А вже з наступного року Кропивницький має стати водним майданчиком для пілотів човнів у всеукраїнських змаганнях на постійній основі.