Чотирьох поранених українських військових доправили з Маріуполя до лікарні у Дніпрі. Евакуацію здійснювали спеціальним гелікоптером. У лікарні Мечникова бійців обстежать і оберуть метод лікування, - зазначили у штабі медичних сил.

Нагадаємо, минулого тижня до Києва прибув спецборт з пораненими військовими. Одному з бійців ампутували кисть.