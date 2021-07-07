Поранених українських військових евакуювали до Дніпра [ Редактировать ]
Чотирьох поранених українських військових доправили з Маріуполя до лікарні у Дніпрі. Евакуацію здійснювали спеціальним гелікоптером. У лікарні Мечникова бійців обстежать і оберуть метод лікування, - зазначили у штабі медичних сил.
Нагадаємо, минулого тижня до Києва прибув спецборт з пораненими військовими. Одному з бійців ампутували кисть.
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