З рушницею проти поліції: "голосіївського стрільця" відправили у СІЗО [ Редактировать ]
"Голосіївського стрільця" - чоловіка, який у середу забарикадувався у квартирі і відстрілювався від поліцейських, - заарештували на два місяці без права на заставу. Так сьогодні вирішив суд.
Як відбувалося засідання? І що на своє виправдання казав затриманий?
Це - момент того самого пострілу, який зчинив шум на всю країну. Відео з'явилося в інтернеті сьогодні. Нині стрільцю, Іванові Мартинюку обирають запобіжний захід. У залі суду - величезна кількість журналістів. Прокурор наполягає: підозрюваного не можна брати на поруки чи відпускати під заставу.
Дмитро Винников, прокурор Голосіївської районної прокуратури:
Я прошу суд застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Івана Мартинюка, 1974 року народження строком на 60 днів.
Іван Мартинюк заявляє: квартиру в елітному будинку рейдери пробують відібрати в нього роками. Вдавалися до махінацій і банками і фіктивного продажу через електронну біржу. Хоча потім він у судах довів свої майнові права. Каже: одного разу в його квартиру вже намагалися вдертися. Свою провину підозрюваний визнає, але водночас пояснює - був доведений до відчаю.
Іван Мартинюк, підозрюваний:
Не буду виправдовуватися, але під час зрізати петлі я вимушений був захищати свою цивільну дружину, своє житло. До пострілу жоден поліцейський не показав свого посвідчення, не було навіть спроби донести текст, вислати на телефон постанову.
Адвокати Мартинюка наголошують: їхній підзахисний не міг бачити, що стріляє в поліцейського, бо той затулив дверне вічко. А правоохоронці не мали при собі судової ухвали. Тож чоловік був упевнений, що це - нападники.
Тетяна Охримчук, адвокатка Івана Мартинюка:
Стороною обвинувачення не дано жодного, окрім допиту свідків, саме свідків, тих обставин, які відбулися. Жодного доказу немає, що співробітники поліції, які мали зайти, мали законне право заходити в помешкання. Сторона обвинувачення не надає даної ухвали.
У нарадчій кімнаті суддя провела понад три години. Зрештою, клопотання прокуратури задовольнила повністю:
Клопотання задовольнити. Призначити до Івана Мартинюка захід утримання під вартою.
Адвокати одразу ж заявили - рішення оскаржать. А під будівлею суду зібралися прихильники обвинуваченого. Усі обурені.
Андрій, житель Голосіївського району Києва:
Я не звичайний громадянин, я співвласник цієї держави, як і кожний українець і як і кожний громадянин. Чого ви мене обезцінюєте, чого занижате мій статус!
Якщо провину Івана Мартинюка доведуть, йому загрожує від семи до 15 років ув'язнення або навіть довічне позбавлення волі.
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