Гидроэлектростанция в Механиквилле, недалеко от Олбани, штат Нью-Йорк, является одной из самых старых в Америке, причем действующих. Древнее оборудование выпуска 1897 года приспособили для питания фермы с видеокартами по добыче биткоинов.

Фирма Albany Engineering Corp вязалась эксплуатировать старую электростанцию на условиях 40-летней аренды. Компании понадобилось около 7 лет, чтобы отремонтировать ветхое здание и отреставрировать оригинальные генераторы, сообщает Times Union.

Майнинг-ферма на территории электростанции

Albany Engineering изначально планировали продавать электричество компании National Grid, которая впоследствии отказалась от сотрудничества. Таким образом, отреставрированная 127-летняя электростанция вырабатывает энергию исключительно для собственных нужд по добыче криптовалюты.

Себестоимость выработки электричества составляет 3 цента за киловатт-час – этого с лихвой хватает, чтобы покрыть добычу биткоинов – заработок выходит в три раза больше. Вся добытая криптовалюта Albany Engineering продается еженедельно, чтобы не держать быстро обесценивающиеся виртуальные деньги.

Электростанция на момент запуска в 1897 году

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как была названа самая безопасная криптовалюта 2021 года. Также недавно несуществующая криптовалюта обогатила мошенников на 31 миллион.

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