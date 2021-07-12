Древнюю электростанцию заставили добывать биткоины [ Редактировать ]
Источник: TechSpot
Гидроэлектростанция в Механиквилле, недалеко от Олбани, штат Нью-Йорк, является одной из самых старых в Америке, причем действующих. Древнее оборудование выпуска 1897 года приспособили для питания фермы с видеокартами по добыче биткоинов.
Фирма Albany Engineering Corp вязалась эксплуатировать старую электростанцию на условиях 40-летней аренды. Компании понадобилось около 7 лет, чтобы отремонтировать ветхое здание и отреставрировать оригинальные генераторы, сообщает Times Union.
Майнинг-ферма на территории электростанции
Albany Engineering изначально планировали продавать электричество компании National Grid, которая впоследствии отказалась от сотрудничества. Таким образом, отреставрированная 127-летняя электростанция вырабатывает энергию исключительно для собственных нужд по добыче криптовалюты.
Себестоимость выработки электричества составляет 3 цента за киловатт-час – этого с лихвой хватает, чтобы покрыть добычу биткоинов – заработок выходит в три раза больше. Вся добытая криптовалюта Albany Engineering продается еженедельно, чтобы не держать быстро обесценивающиеся виртуальные деньги.
Электростанция на момент запуска в 1897 году
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