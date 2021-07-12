На Харківщині втопився підліток. Двоє хлопців 14 й 17 років вирішили поплавати у водоймі на надувному м'ячі. Молодший не втримався, зісковзнув у воду й почав тонути. Старший - пірнув на допомогу, однак не розрахував сил і пішов на дно. Його тіло знайшли наступного дня. Другого хлопця врятували.

За повідомленням ДСНС, від початку травня в Україні на воді загинули 43 людей, серед них троє дітей.