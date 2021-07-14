Президент Бразилии Жаир Болсонар решил обратиться за помощью в больницу из-за постоянной икоты в течение нескольких дней и утренних болей в желудке. Следующие два дня глава государства проведет под постоянным наблюдением. Об этом пишет Globo.

Как отмечает пресс-служба резиденции президента Бразилии, Болсонар обратился в больницу, чтобы врачи помогли ему выяснить причину икоты. Он должен провести под постоянным наблюдением в течение следующих двух дней.

Заметим, что на икоту президент Бразилии жаловался и раньше. По его словам, он начал страдать из-за нее после установки двух имплантов на зубах.

Ранее мы писали о том, что президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что жену убитого президента Гаити доставили на лечение в США. Она получила несколько огнестрельных ранений в ходе нападения на их резиденцию.

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