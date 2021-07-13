Один из двух граждан США, подозреваемых в убийстве президента Гаити Жовенеля Моиза, был ранее связан с одним из американских правоохранительных органов. Их арестовали на прошлой неделе.

На прошлой неделе полиция Гаити арестовала двух граждан США, Джозефа Винсента и Джеймса Солейджеса. Третьего, Кристиана Эмманюэля Санона, арестовали накануне, полиция Гаити вменяет ему сотрудничество с заказчиками операции.

Источник Reuters, близкий к расследованию, сообщил, что Винсент и Солейджес заявили, что были переводчиками колумбийского подразделения коммандос, у которых якобы был ордер на арест.

На сайте благотворительной организации, которой руководил Джеймс Солейджес, было указано, что тот был сертифицированным дипломатическим агентом посольства Канады в Гаити, однако позднее информацию убрали с сайта, отмечает Reuters.

Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь на 7 июля в ходе вооруженного нападения на его резиденцию. Также сообщалось, что жену убитого президента Гаити доставили на лечение в США. Она получила несколько огнестрельных ранений в ходе нападения на их резиденцию.

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