"Переработанные" медали: трофеи Олимпиады создали из необычного материала [ Редактировать ]
Спортсмены, которые смогут занять призовые места на Олимпийских играх в Токио, получат медали из переработанных старых смартфонов и планшетов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Правительство Японии приняло решение организовать сбор ненужной электроники по всей стране. В общей сложности было размещено 4 тысячи приемных пунктов.
Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов.
Читайте также, местных зрителей не допустят на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии. В Токио состоялась пятисторонняя дискуссия с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета, а также местных властей.
Кроме того, правительство Японии собирается ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции на Олимпийских играх. Это может означать, что во время всего периода проведения Олимпийских игр, которая стартует 23 июля до 8 августа 2021 года.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Втім, нині медалі спортсменам подадуть на таці, а вони самі мають надягти нагороду собі на шию. Крім того, заборонять рукостискання та обійми
Португальская "Бенфика" вступила в переговоры с бельгийцами
Смолоскип пронесли префектурами країни і сьогодні він дістався столиці
У Токіо вирішили не пускати на змагання глядачів, і відучора запровадили надзвичайний стан. Через поширення штаму "Дельта" в країні зростає кількість інфікованих
До Японії напередодні прибув голова міжнародного Олімпійського комітету Томас Бах. Ігри стартують за два тижні