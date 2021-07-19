Спортсмены, которые смогут занять призовые места на Олимпийских играх в Токио, получат медали из переработанных старых смартфонов и планшетов. Об этом сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Правительство Японии приняло решение организовать сбор ненужной электроники по всей стране. В общей сложности было размещено 4 тысячи приемных пунктов.

Всего было собрано более 79 тонн неисправной техники, что включало более 6 миллионов одних только мобильных телефонов.

Читайте также, местных зрителей не допустят на мероприятия и соревнования в столичном регионе Японии. В Токио состоялась пятисторонняя дискуссия с участием представителей Организационного комитета Игр, Международного олимпийского комитета, а также местных властей.

Кроме того, правительство Японии собирается ввести режим чрезвычайного положения в стране из-за возможной вспышки коронавирусной инфекции на Олимпийских играх. Это может означать, что во время всего периода проведения Олимпийских игр, которая стартует 23 июля до 8 августа 2021 года.

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