"Дельта" наступає: небезпечний штам коронавірусу виявили у трьох жителів Львова [ Редактировать ]
"Дельта" дісталася ще одного регіону України. Небезпечний штам коронавірусу зафіксували у трьох жителів Львова. Інфіковані нещодавно повернулися з Великої Британії та Росії і, найімовірніше, привезли агресивну версію ковіду звідти.
Також днями штам "Дельта" підтвердили у шести киян. Усі вони на лікуванні в Олександрівській лікарні. І вони також подорожували Великою Британією та Росією. А ще раніше два випадки мутованого вірусу зафіксували на Закарпатті.
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Жителі Львівщини з Великої Британії та Росії повернулися більше ніж 10 днів тому. Дві жінки та чоловік віком від 40 до 65 років. Усім їм в аеропорту зробили експрес-тести на антиген. І результат - коронавірус. Хоча жодного симптому в людей не було. Усі відібрані зразки медики надіслали в Київ, аби там перевірили - раптом це не "Дельта"-штам? Хворих відправили на самоізоляцію. А вже наступного дня їм стало гірше і знадобилася допомога медиків.
Хрип Орест Чемерис, керівник департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА:
Надійшли з підвищенням температури до 39 градусів і більше. Окрім того, із загальною слабкістю. Фактично з ознаками гострої респіраторної хвороби. Також у пацієнтів було діагностовано двобічну пневмонію.
Чоловіка, який повернувся з Росії, медики вже виписали додому. Інші дві жінки залишаються в інфекційній лікарні.
Тим часом львівські медики з Центру громадського здоров'я очікують на результати ще трьох тестів. Зразки відібрані також у львів'ян, які повернулися з Великої Британії та Росії. Двоє з них - на лікуванні в стаціонарі. Ще одна людина вдома на самоізоляції.
Медики не виключають, що за кілька тижнів хворих на штам "Дельта" може побільшати.
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